Müge Anlı ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu...

Müge Anlı ne zaman başlayacak? ATV ekranında yayınlanan fenomen program Müge Anlı ile Tatlı Sert 13. sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Pazartesi gününden itibaren yeni konu ve konukları ile başlayacak olan Müge Anlı için heyecan dorukta.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün canlı olarak saat 10.00'da ekrana gelmeye devam edecek.