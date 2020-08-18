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18.08.2020 - 09:59 |

Müge Anlı ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu...

Müge Anlı ile Tatlı Sert ekrana dönüyor. Yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert için tarih belli oldu. Fenomen programın sunucusu Müge Anlı'yı yeniden ekranda görmek isteyen izleyici heyecanla yeni bölümleri bekliyor.

Müge Anlı ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu...
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Müge Anlı ne zaman başlayacak? ATV ekranında yayınlanan fenomen program Müge Anlı ile Tatlı Sert 13. sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Pazartesi gününden itibaren yeni konu ve konukları ile başlayacak olan Müge Anlı için heyecan dorukta.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün canlı olarak saat 10.00'da ekrana gelmeye devam edecek.

Magazin Haberleri Bülteni (18 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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