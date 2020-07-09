Müge Boz: İlk defa Vina olmadan tatile çıktık

Normalleşme sürecinin başlamasıyla tatile çıkan Müge Boz - Caner Erdeniz çifti birçok ünlü ismin aksine, Bodrum ya da Çeşme'ye değil Kapadokya'ya gitti.

Çift, tatilden karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

36 yaşındaki Boz, eşi ile havuzda çekilen karelerine, "İlk defa Vina olmadan baş başa hem tatil, hem de çekim için şehir dışına çıktık. Dinlendik, enerjimizi topladık, inanılmaz güzel yemekler yedik, tarihimizi öğrendik, güvercinler ve atların bu bölgedeki önemini anlatan çok güzel hikayeler dinledik. Yani yazın da Kapadokya'ya gelinirmiş..." notunu düştü.