MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Müge Boz: İlk defa Vina olmadan tatile çıktık
09.07.2020 - 07:50 |

Müge Boz: İlk defa Vina olmadan tatile çıktık

Oyuncu Müge Boz ile basketbolcu eşi Caner Erdeniz Kapakdokya'da tatil yapıyor. Birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınlayan Boz, "İlk defa Vina olmadan tatile çıktık" dedi.

Müge Boz: İlk defa Vina olmadan tatile çıktık
ABONE OL

Normalleşme sürecinin başlamasıyla tatile çıkan Müge Boz - Caner Erdeniz çifti birçok ünlü ismin aksine, Bodrum ya da Çeşme'ye değil Kapadokya'ya gitti.
Çift, tatilden karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

36 yaşındaki Boz, eşi ile havuzda çekilen karelerine, "İlk defa Vina olmadan baş başa hem tatil, hem de çekim için şehir dışına çıktık. Dinlendik, enerjimizi topladık, inanılmaz güzel yemekler yedik, tarihimizi öğrendik, güvercinler ve atların bu bölgedeki önemini anlatan çok güzel hikayeler dinledik. Yani yazın da Kapadokya'ya gelinirmiş..." notunu düştü.

Müge Boz: İlk defa Vina olmadan tatile çıktık

Beren Saat ve Esra Dermancıoğlu birlikte şarkı söylediOyuncu Beren Saat, yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu ile bir araya geldi. Sezen Aksu'nun 'Ben Kedim Yatağım' adlı şarkısını seslendiren ikili, o anları sosyal medyada paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sorular cevapsız kaldı

Sorular cevapsız kaldı

Meryem Uzerli Berlin'de kafe açıyor

Meryem Uzerli Berlin'de kafe açıyor

Kainat güzeline Türk imzası

Kainat güzeline Türk imzası

Gazi Hoca’ya anlamlı kutlama

Gazi Hoca’ya anlamlı kutlama

Sıradaki Haber