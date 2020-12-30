30.12.2020 - 09:06 | | MESUT YILMAZ
Müge Boz: Şapkayı renk olsun diye taktım
Oyuncu Müge Boz ile Galatasaraylı basketbolcu eşi Caner Erdeniz, önceki gün Rumelihisarı’nda görüntülendi. Yanlarına kızları Vina’yı da alan ikiyi, arkadaşlarına misafirliği geldiklerini söyledi.
Başındaki kırmızı yılbaşı şapkası ile dikkat çeken Müge Boz, muhabirlerin “Partiye katılır bir havanız var?” sözleri üzerine, “Şapkayı renk olsun diye taktım. Yoksa bu dönemde evden bile zor çıkıyoruz. Pandemi nedeniyle dikkat ediyoruz” dedi.