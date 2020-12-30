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HaberlerMagazin Haberleri Müge Boz: Şapkayı renk olsun diye taktım
30.12.2020 - 09:06 | | MESUT YILMAZ

Müge Boz: Şapkayı renk olsun diye taktım

Oyuncu Müge Boz ile Galatasaraylı basketbolcu eşi Caner Erdeniz, önceki gün Rumelihisarı’nda görüntülendi. Yanlarına kızları Vina’yı da alan ikiyi, arkadaşlarına misafirliği geldiklerini söyledi.

Müge Boz: Şapkayı renk olsun diye taktım
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Başındaki kırmızı yılbaşı şapkası ile dikkat çeken Müge Boz, muhabirlerin “Partiye katılır bir havanız var?” sözleri üzerine, “Şapkayı renk olsun diye taktım. Yoksa bu dönemde evden bile zor çıkıyoruz. Pandemi nedeniyle dikkat ediyoruz” dedi.

Müge Boz: Şapkayı renk olsun diye taktım

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