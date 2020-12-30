Müge Boz: Şapkayı renk olsun diye taktım

Başındaki kırmızı yılbaşı şapkası ile dikkat çeken Müge Boz, muhabirlerin “Partiye katılır bir havanız var?” sözleri üzerine, “Şapkayı renk olsun diye taktım. Yoksa bu dönemde evden bile zor çıkıyoruz. Pandemi nedeniyle dikkat ediyoruz” dedi.