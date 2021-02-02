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02.02.2021 - 07:38 |

Müge Boz'dan Caner Erdeniz'e: Seni çok beğeniyorum

Oyuncu Müge Boz, basketbolcu eşi Caner Erdeniz ile tanışma yıl dönümlerini romantik bir paylaşımla kutladı.

Müge Boz'dan Caner Erdeniz'e: Seni çok beğeniyorum
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2019 yılında basketbolcu Caner Erdeniz ile Barcelona'da nikah masasına oturan oyuncu Müge Boz, aynı sene kasım ayında kızı Vina'yı kucağına almıştı.

Instagram'dan sık sık ailesiyle birlikte geçirdiği keyifli anlarını yayınlayan Boz, bu kez eşi ile tanışma yıl dönümlerini kutladı.

Romantik bir paylaşım yapan 36 yaşındaki oyuncu, Caner Erdeniz ile aşk pozlarını yayınladı.

Müge Boz, sosyal medya hesabından paylaştığı kareye, "Seninle beraberken hayat o kadar sevgi dolu bir yolculuk ki... Nerede olursak olalım, kalplerimize hep kocaman gülücükler atmamızı çok seviyorum. İyi ki tanıştığımız o gün, ikimiz de hiç istemesek de o sergi açılışına gitmişiz. İçimizden, sevgi dolu bir ses bizi bir araya getirmek için o sergiye götürmüş demek ki... Seni çok seviyorum aşkım. Seni çok beğeniyorum" notunu düştü.

Müge Bozdan Caner Erdenize: Seni çok beğeniyorum

"HEM ÇALIŞIYORUM HEM DE ONUNLA VAKİT GEÇİRİYORUM"

Geçtiğimiz günlerde kızı Vina ile sette çekilen bu karesini paylaşan ünlü oyuncu, gönderisine; "Bir 'çalışan anne' fotoğrafımız olmasın mı? Minnoşun her yerde benimle olmasını seviyorum. Böylece hem çalışıyorum hem de onunla da vakit geçirebiliyorum. Biraz fazladan yorgunluk olsa da... Onun farklı ortamlar görmesi ve değişik olaylar deneyimlemesi adına buna değer sanırım" notunu düşmüştü.

Müge Bozdan Caner Erdenize: Seni çok beğeniyorum

    Magazin Haberleri Bülteni (2 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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    Cadde Yazarları

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