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04.03.2020 - 15:26 |

Muhterem Nur ilk kez Müslüm Gürses'in mezarına gidemedi

Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur, hayat arkadaşı Müslüm Gürses'in vefatının ardından ilk kez eşinin mezarında yapılan törene katılamadı.

Muhterem Nur ilk kez Müslüm Gürses'in mezarına gidemedi

Şekere bağlı böbrek ve çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan Muhaterem Nur, Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nden Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildikten sonra diyalizden çıkarıldı.

Tedaviye olumlu yanıt veren ve duyduğu seslere gözünü açarak tepki vermeye başlayan 87 yaşındaki sanatçı, yoğun bakımdaki tedavisi nedeniyle ilk kez Müslüm Gürses'in mezarında yapılan törene katılamadı.

Müslüm Gürses, 3 Mart 2013 tarihinde, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederek Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmişti. 

Magazin Haberleri Bülteni (4 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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