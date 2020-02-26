Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor

Yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan ve tedavisi uyutularak yapılan Muhterem Nur’un önceki gün uyandırılması planlanıyordu. Hürriyet'in haberine göre; doktorlar, hayati tehlikesi devam eden sanatçıya yaptıkları tetkik ve testlerin ardından uyandırma işlemini ertelemeye karar verdi.

Yeşilçam’ın usta isimleri Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın, Muhterem Nur’u hastanede ziyaret etmek istedi. Ancak enfeksiyon riski nedeniyle sanatçılara ziyaret izni çıkmadı.