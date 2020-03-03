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03.03.2020 - 07:59 |

Muhterem Nur'un son durumu nasıl?

Geçtiğimiz haftalarda hastaneye kaldırılan ve tedavisi yoğun bakımda devam eden Muhterem Nur'dan haber geldi.

Muhterem Nur'un son durumu nasıl?

Merhum sanatçı Müslüm Gürses’in eşi 87 yaşındaki Muhterem Nur’un tedavisinde hastane değişikliği yapıldı. Hürriyet'in haberine göre; Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Nur, geçen cuma günü, diyabet alanında uzmanları bulunan Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaklaşık 15 gün önce şekere bağlı böbrek ve çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan, ardından enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma alınan Muhterem Nur, hastane değişimi sonrası diyalizden çıkarıldı. Tedaviye olumlu yanıt veren ve duyduğu seslere gözünü açarak tepki vermeye başlayan Nur’un yoğun bakımdan ne zaman çıkacağı ise belli değil.

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