Murat Akkoyunlu kimdir, kaç yaşında? Murat Akkoyunlu biyografisi...

Murat Akkoyunlu, bu akşam ekrana 8. yeni sezon ile ekrana gelecek olan Güldür Güldür Show kadrosuna bu sezon dahil olan isimler arasında yer alan Murat Akkoyunlu, kariyerine Bursa Tobav Gençlik Tiyatrosu'nda başladıktan sonra çalışmalarına Bursa Devlet Tiyatrosu'nda devam etti. Peki Murat Akkoyunlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Murat Akkoyunlu hakkında merak edilenler...

MURAT AKKOYUNLU KİMDİR?

Bursa Tobav Gençlik Tiyatrosu’nda başlayan tiyatro çalışmalarını, Bursa Devlet Tiyatrosu, Tevfik Gelenbe Tiyatrosu, Tiyatro Ti, Tiyatro Çisenti, Bugay Yapım Prodüksiyon Tiyatrosu'larında sürdürdükten sonra, “godot’yu izlerken” oyunuyla katıldığı Gökhan Semiz'in kurduğu E.S.E.K. topluluğuyla “üçüncü türden yakın ilişkiler” oyununda da çalıştı. “Bizimkiler”, “Koltuk Sevdası”, “Cesur Kuşku” ve İki Arada adlı dizilerde oynadı. 2005'te Okan Bayülgen'ün Televizyon Makinası adlı Talk Showunda her hafta skeçler canlandırdı. TRT için çocuk programları yaptı.,“dar alanda kısa paslaşmalar” ve çakallarla dans, Sağ Salim, Sağ Salim 2: Sil Baştan adlı sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Seksendört'ün Söyle şarkısının klibinde yer aldı.

Rol aldığı tiyatro oyunları

Bir Baba Hamlet

Denizaltında Altı Tahammül Fersah

Kaygan Zemin

27 Numara

Haneler

Tanrım Beni Baştan Yarat

Üçüncü Türden Yakın İlşkiler II

Üçüncü Türle Yakın İlişkiler

Godot'yu İzlerken

Oğlum Adam Olacak

Trafik Canavarını Gördünüzmü?

Renkler Krallığı

Dilekçe

Boyacı

Bebişler Karnavalı (1998-1999)

Bir İstanbul Masalı (1998-1999)

Dar ( Dans Tiyatrosu) (1998-1999)

Atıfın Karısı Atıfet (1998-1999)

Dış Kapının Mandalı (1997-1998)

İsli Sisli Pis Puslu (1997-1998)

Boing Boing (1997)

Dans Eden Eşek (1996-1997)

Zilli Şıh (1996-1997)

Filmografisi

Mahalleden Arkadaşlar (2020)

Çakallarla Dans 5 (2018)

Şevkat Yerimdar (2017) Cuma

Çakallarla Dans 4 (2016)

Adana işi (2015)

Komedi Türkiye (2015)

Yok Artık! (2015) [1]

Öğrenci İşleri (2015)

Çakallarla Dans 3:Sıfır Sıkıntı (2014) Del Piyero Hikmet

Galip Derviş (2014) Burak (Konuk Oyuncu)

1 Erkek 1 Kadın 1 Çocuk (2014)(Konuk Oyuncu)

Boynu Bükükler (dizi) (2014)

Ruhumun Aynası (2014) Cengiz

Sağ Salim 2: Sil Baştan (2014) Gıcır Hasan

İki Kafadar (2013)

Arkadaşım Max (2013) Özkan

Herşey Yolunda Merkez (2013) Vakıf Müdür

Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede (2012) Del Piyero Hikmet

İşler Güçler (2012) Çorapçı Şenol

Sağ Salim (2012) Gucur Osman

Bu Son Olsun (2012)

Papaz Kimde? (2011)

Su'dan Sebepler (Dizi) (2011)

Çakallarla Dans (2010) Del Piyero Hikmet

Herkes mi Aldatır? (2010)

Aşk Tutulması (2008) Hiko

Kolay Gelsin (2008) Murat

Servet Avcısı (2008) Sadık

Plajda (2008)

Goncakaranfil (2008)

Adanalı Resepsiyonist (2008)

Kısmetim Otel (2007) Hanutçu Tufi

Şölen (2007) Hakan

Havva Durumu (2007) Engin

Can (2006)

İmkansız Aşk (2006) Tarık

Sen Olmasaydın (2005)

2 Süper Film Birden (2005) Selami

Zor Adam (2004)

3. Tür (2004)

Büyük Umutlar (2004) Levent

Neredesin Firuze (2003) Tatu

Bekarlar (2003) Murat

Rus Gelin (2002)

Yıldızların Altında (2002) Neco

Efsane (2002) Ertan

İki Arada (2002) Haşmet

Cesur Kuşku (2001)

Aşkım Aşkım (2001)

Koltuk Sevdası (2001)

Dar Alanda Kısa Paylaşmalar (1999)

Bizimkiler (1989) Bora