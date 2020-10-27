Murat Akkoyunlu kimdir, kaç yaşında? Murat Akkoyunlu biyografisi...
Murat Akkoyunlu kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam 8. sezon ile ekrana gelecek olan Güldür Güldür Show'un kadrosuna bu sezon dahil olan isimler arasında yer alan Murat Akkoyunlu kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Murat Şeker'in yönetmenliğini yaptığı Çakallarla Dans Film serisinde Del Piero Hikmet karakteri ile hafızalarda yer eden Murat Akkoyunlu hakkında merak edilenleri sizler için derledik.
Murat Akkoyunlu, bu akşam ekrana 8. yeni sezon ile ekrana gelecek olan Güldür Güldür Show kadrosuna bu sezon dahil olan isimler arasında yer alan Murat Akkoyunlu, kariyerine Bursa Tobav Gençlik Tiyatrosu'nda başladıktan sonra çalışmalarına Bursa Devlet Tiyatrosu'nda devam etti. Peki Murat Akkoyunlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Murat Akkoyunlu hakkında merak edilenler...
MURAT AKKOYUNLU KİMDİR?
Bursa Tobav Gençlik Tiyatrosu’nda başlayan tiyatro çalışmalarını, Bursa Devlet Tiyatrosu, Tevfik Gelenbe Tiyatrosu, Tiyatro Ti, Tiyatro Çisenti, Bugay Yapım Prodüksiyon Tiyatrosu'larında sürdürdükten sonra, “godot’yu izlerken” oyunuyla katıldığı Gökhan Semiz'in kurduğu E.S.E.K. topluluğuyla “üçüncü türden yakın ilişkiler” oyununda da çalıştı. “Bizimkiler”, “Koltuk Sevdası”, “Cesur Kuşku” ve İki Arada adlı dizilerde oynadı. 2005'te Okan Bayülgen'ün Televizyon Makinası adlı Talk Showunda her hafta skeçler canlandırdı. TRT için çocuk programları yaptı.,“dar alanda kısa paslaşmalar” ve çakallarla dans, Sağ Salim, Sağ Salim 2: Sil Baştan adlı sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Seksendört'ün Söyle şarkısının klibinde yer aldı.
Rol aldığı tiyatro oyunları
Bir Baba Hamlet
Denizaltında Altı Tahammül Fersah
Kaygan Zemin
27 Numara
Haneler
Tanrım Beni Baştan Yarat
Üçüncü Türden Yakın İlşkiler II
Üçüncü Türle Yakın İlişkiler
Godot'yu İzlerken
Oğlum Adam Olacak
Trafik Canavarını Gördünüzmü?
Renkler Krallığı
Dilekçe
Boyacı
Bebişler Karnavalı (1998-1999)
Bir İstanbul Masalı (1998-1999)
Dar ( Dans Tiyatrosu) (1998-1999)
Atıfın Karısı Atıfet (1998-1999)
Dış Kapının Mandalı (1997-1998)
İsli Sisli Pis Puslu (1997-1998)
Boing Boing (1997)
Dans Eden Eşek (1996-1997)
Zilli Şıh (1996-1997)
Filmografisi
Mahalleden Arkadaşlar (2020)
Çakallarla Dans 5 (2018)
Şevkat Yerimdar (2017) Cuma
Çakallarla Dans 4 (2016)
Adana işi (2015)
Komedi Türkiye (2015)
Yok Artık! (2015) [1]
Öğrenci İşleri (2015)
Çakallarla Dans 3:Sıfır Sıkıntı (2014) Del Piyero Hikmet
Galip Derviş (2014) Burak (Konuk Oyuncu)
1 Erkek 1 Kadın 1 Çocuk (2014)(Konuk Oyuncu)
Boynu Bükükler (dizi) (2014)
Ruhumun Aynası (2014) Cengiz
Sağ Salim 2: Sil Baştan (2014) Gıcır Hasan
İki Kafadar (2013)
Arkadaşım Max (2013) Özkan
Herşey Yolunda Merkez (2013) Vakıf Müdür
Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede (2012) Del Piyero Hikmet
İşler Güçler (2012) Çorapçı Şenol
Sağ Salim (2012) Gucur Osman
Bu Son Olsun (2012)
Papaz Kimde? (2011)
Su'dan Sebepler (Dizi) (2011)
Çakallarla Dans (2010) Del Piyero Hikmet
Herkes mi Aldatır? (2010)
Aşk Tutulması (2008) Hiko
Kolay Gelsin (2008) Murat
Servet Avcısı (2008) Sadık
Plajda (2008)
Goncakaranfil (2008)
Adanalı Resepsiyonist (2008)
Kısmetim Otel (2007) Hanutçu Tufi
Şölen (2007) Hakan
Havva Durumu (2007) Engin
Can (2006)
İmkansız Aşk (2006) Tarık
Sen Olmasaydın (2005)
2 Süper Film Birden (2005) Selami
Zor Adam (2004)
3. Tür (2004)
Büyük Umutlar (2004) Levent
Neredesin Firuze (2003) Tatu
Bekarlar (2003) Murat
Rus Gelin (2002)
Yıldızların Altında (2002) Neco
Efsane (2002) Ertan
İki Arada (2002) Haşmet
Cesur Kuşku (2001)
Aşkım Aşkım (2001)
Koltuk Sevdası (2001)
Dar Alanda Kısa Paylaşmalar (1999)
Bizimkiler (1989) Bora