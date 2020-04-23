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23.04.2020 - 10:33 |

Murat Dalkılıç canlı yayında

Poll Production ve Demirören Medya iş birliğiyle izleyiciyle buluşan ‘Evde Kalkonser ve canlı yayınının konuğu Murat Dalkılıç olacak. Dalkılıç, konser yayınından önce hayranlarıyla canlı yayında buluşacak.

Murat Dalkılıç canlı yayında

Demirören Medya’nın ‘#EvdeKalMüzikleKal’ konsepti, Poll Production sanatçılarının Youtube üzerinden konserlerinin yayınlanmasıyla devam ediyor. Türkiye’nin ünlü müzisyenleri, yazın verdikleri konserler ve canlı yayınlarla hayranlarının evlerine geliyor.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, 23 Nisan akşamı 21.30’da canlı yayında hayranlarıyla buluşacak. Dalkılıç, canlı yayında hayranlarından gelecek soruları da cevaplayacak. Yayın ve konser https://www.youtube.com/user/PollProductionWeb/featured adresinden izlenebilecek.

Murat Dalkılıç’ın ardından önümüzdeki günlerde Merve Özbey&Fettah Can, Hande Yener, Hakan Altun&Cengiz Kurtoğlu, Deniz Seki&Rafet El Roman, konserleri ve canlı yayınları ile organizasyon devam edecek.

Erol Evgin, İstiklal Marşı'nı okuduUsta sanatçı Erol Evgin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için İstiklal Marşı okuyup, sosyal medya hesabından paylaştı.
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Cadde Yazarları

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