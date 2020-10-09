09.10.2020 - 14:52 |
Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in adını duyunca bakın ne yaptı!
Murat Dalkılıç ve Oğuzhan Koç, arkadaşları ile birlikte Dalkılıç'ın yeni yayınlanan 'Orta Yol' şarkısının klibini kutlamak için bir araya geldi.
Mekan çıkışı objektiflere yansıyan Murat Dalkılıç, telefonunu mekanda unuttuğunu fark edince, koşar adım telefonunu alıp geldi.
Dalkılıç, yeni çıkan klibini izlemediğini, uyandığı zaman bakıp güzel geri dönüşlerle daha da mutlu olacağını söyledi.
Eski sevgilisi Hande Erçel ile ilgili sorular üzerine "Sorma iyi akşamlar" diyen popçunun, neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı. (Uçankuş)