13.05.2020 - 14:54 |
Murat Ünalmış kuzuyla poz verdi
Corona virüs salgını başladığından beri Çanakkale'de olan Murat Ünalmış, kuzuyla verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
ATV ekranlarında yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Demir Yaman' karakterine hayat veren Murat Ünalmış, salgın nedeniyle set durunca Çanakkale'ye gitmişti.
Karantina günlerini doğayla iç içe geçiren ve sık sık sosyal medya paylaşımı yapan oyuncu, son olarak kuzuyla çekilmiş fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünalmış bu poza, "Bu tatlı kuzuya dokunmak çok iyi geldi..." notunu düştü.