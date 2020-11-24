Murat Yıldırım: 'Ramo' her şeyiyle yenilendi

Murat Yıldırım, Show TV'de yayınlanan 'Ramo' dizisinin setinde muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Reytingleri beğendiğini belirten Yıldırım, “Bu başarı geçen sene Adana'da başladı. Pandemi sebebiyle İstanbul'a geldik. Altı ay geciktikten sonra insanlar yeni şeyler görmek istediler. 'Ramo' her şeyiyle yenilendi. Güzel tepki alıyoruz” dedi.

Ünlü oyuncu, ileride Adana’ya yerleşme gibi bir planı olmadığını ama hayatın ne göstereceğini bilemediğini belirtti.