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30.08.2020 - 16:34 | | DHA

'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' iddialarına tepki

Şarkıcı ve oyuncu Yunus Bülbül'ün, Müslüm Gürses'i eşi Muhterem Nur'un öldürdüğünü ileri sürmesinin ardından Müslüm Gürses ve Muhterem Nur'un bir grup hayranı sanatçının mezarı başında bir araya geldi. Grup adına açıklama yapan Muhterem Nur'un manevi oğlu Taner Akkuş, "Biz kendisini özre davet ediyoruz. Eminim yargı mekanizması bu konuya duyarsız kalmayacaktır" dedi.

'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' iddialarına tepki
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yayınlanan bir televizyon programına katılan şarkıcı ve oyuncu Yunus Bülbül, ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in, eşi Muhterem Nur tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

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İddiaların ardından Müslüm Gürses ve Muhterem Nur hayranları, Gürses'in Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki mezarı başında bir araya geldi. Aralarında Muhterem Nur'un manevi oğlu Taner Akkuş'un da bulunduğu topluluk önce dua etti, ardından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Müslüm Gürsesi Muhterem Nur öldürdü iddialarına tepki
'KENDİSİNİ ÖZRE DAVET EDİYORUZ'

Açıklama yapan Muhterem Nur'un Manevi oğlu Taner Akkuş, "Bugün burada bulunma sebebimiz, dün akşam talihsiz bir açıklama olması. Bildiğiniz üzere bir sanatçının sermayesi sanatı ve sesidir. Zaman zaman bazı sanatçılarımız gözden, gönülden düşer. Bu minvalde Yunus Bülbül isimli sanatçı dün akşam KKTC'de bir kanalda çıktı ve orada merhum Müslüm Gürses ve Muhterem Nur annemiz ile ilgili asılsız bir ithamda bulundu. Biz kendisini özre davet ediyoruz. Eminim yargı mekanizması bu konuya duyarsız kalmayacaktır" dedi.

1986'da evlenen ünlü çiftten Muhterem Nur 20 Mart 2020'de, Müslüm Gürses ise 3 Mart 2013 tarihinde hayatını kaybetmişti.

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