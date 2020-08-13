Mustafa Avkıran kimdir, kaç yaşında? Mustafa Avkıran Cengiz Erdenet karakteriyle Çukur kadrosunda

Mustafa Avkıran kimdir? Birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Çukur kadrosuna dahil oldu. Pazartesi yeni sezon bölümleri ile başlayacak olan dizide Mustafa Avkıran Cengiz Erdenet karakterini canlandıracak.

MUSTAFA AVKIRAN KİMDİR?

Mustafa Avkıran Mart 1963, Gaziantep doğumlu. 1983'te Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. İstanbul Devlet Tiyatrosu'na katıldı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yüksek lisans yaptı. Bir dönem Antalya Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük de yaptı. 2000'de Tiyatro Oyunevi ile birlikte İSM 2. Kat'ı kurdu. Bilal Ağa, Ezo Gelin, Kınalı Kar, Kuzey Güney, Menekşe ile Halil, Yaprak Dökümü, Filinta gibi dizilerde rol aldı. Günümüzde ise Yeni Gelin adlı dizide Kalender Ağa karakterini canlandırmıştır.

MUSTAFA AVKIRAN FİLMOGRAFİ

Ateşten Günler (1987)

Ayaşlı ve Kiracıları (1989)

Yalnızlar (1991)

Zontellektüel Abdullah (1994)

Sokaktaki Adam (1995)

İstanbul Kanatlarımın Altında (1996)

Kayıkçı (1998)

Kurtlar Sofrası (1999)

Köstebek (2) (1999)

Yılan Hikayesi (1999-2001)

Kurşun Kalem (2000)

Pencereden Kar Geliyor (2001)

The Only Journey of His Life (2001)

Kınalı Kar (2002)

Beni Bekledinse (2004)

Köpek (2005)

Yaprak Dökümü (2008-2010)

Av Mevsimi (2010)

Kuzey Güney (2011-2012)

Kaçak (2013-2014)

Sevdam Alabora (2014)

Delibal (2015)

Filinta (2015)

Yeni Gelin - (2017-2018)

Azize - (2019)

Çukur - (2020)