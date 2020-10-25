Mustafa Ceceli ile Selin İmer alışverişte

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve Markalar Sokağı'nda araçlarını vale noktasında teslim eden çift, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi.

Kendilerini görüntüleyen muhabirler ile ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Mustafa Ceceli, "Her şey yolunda çok şükür. Sağlığımız yerinde" demekle yetindi. Alışveriş turunun ardından ikili, dostları ile buluşarak bir restoranda geçerek akşam yemeği yedi.

Corona virüs tedbirlerini alarak alışveriş turunu ve akşam yemeğini gerçekleştiren çift, geç saatlerde alışveriş merkezinden ayrıldı.