MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Mustafa Ceceli ile Selin İmer alışverişte
25.10.2020 - 17:24 |

Mustafa Ceceli ile Selin İmer alışverişte

Şarkıcı Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer Ceceli, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Çift, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

Mustafa Ceceli ile Selin İmer alışverişte
ABONE OL

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve Markalar Sokağı'nda araçlarını vale noktasında teslim eden çift, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi.

Kendilerini görüntüleyen muhabirler ile ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Mustafa Ceceli, "Her şey yolunda çok şükür. Sağlığımız yerinde" demekle yetindi. Alışveriş turunun ardından ikili, dostları ile buluşarak bir restoranda geçerek akşam yemeği yedi.

Corona virüs tedbirlerini alarak alışveriş turunu ve akşam yemeğini gerçekleştiren çift, geç saatlerde alışveriş merkezinden ayrıldı.

25 Ekim 2020 Magazin Haberleri Bülteni25 Ekim 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Kızımı tek göndermem’

‘Kızımı tek göndermem’

Vitamin alıyorlar

Vitamin alıyorlar

‘Arka Sokaklar’ zirvede

‘Arka Sokaklar’ zirvede

Albüm müjdesi

Albüm müjdesi

Sıradaki Haber