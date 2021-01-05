Mustafa Kapı: Sağlıklı bir yıl diliyorum

İzin gününde alışveriş turuna çıkan Mustafa Kapı, objektiflere poz verdikten sonra muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Yeni yıl dileklerinde bulunan Kapı, "Huzurlu, sakin ve tabii ki her şeyden önce tüm dünyaya sağlıklı bir yıl diliyorum" dedi. Kapı, kısa süren sohbetin ardından alışverişine kaldığı yerden devam etti.