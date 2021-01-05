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HaberlerMagazin Haberleri Mustafa Kapı: Sağlıklı bir yıl diliyorum
05.01.2021 - 17:30 |

Mustafa Kapı: Sağlıklı bir yıl diliyorum

Galatasaray’dan Fransa'nın Lille takımına transfer olan Mustafa Kapı, önceki gün Aqua Florya AVM’de objektiflere yansıdı.

Mustafa Kapı: Sağlıklı bir yıl diliyorum
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İzin gününde alışveriş turuna çıkan Mustafa Kapı, objektiflere poz verdikten sonra muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Yeni yıl dileklerinde bulunan Kapı, "Huzurlu, sakin ve tabii ki her şeyden önce tüm dünyaya sağlıklı bir yıl diliyorum" dedi. Kapı, kısa süren sohbetin ardından alışverişine kaldığı yerden devam etti.

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