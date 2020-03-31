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31.03.2020 - 09:21 |

Müzisyen Yıldıray Güz hayatını kaybetti

Aralarında İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy ve Ajda Pekkan'ında bulunduğu birçok ünlü isimle birlikte çalışan müzisyen Yıldıray Güz (45) yaşamını yitirdi.

Müzisyen Yıldıray Güz hayatını kaybetti

Yıldıray Güz, geçirdiği kalp krizine yenik düştü. Ata Demirer, acı haberin ardından 45 yaşındaki müzisyen ile fotoğrafını paylaştı. Ünlü komedyen, "Her ölüm zamansızdır ama bu çok çok ani oldu maalesef. Seni çok özleyeceğiz kardeşim Yıldıran Güz. Nurlar içinde uyu. Allah ailene sabır versin, hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Müzisyen Yıldıray Güz hayatını kaybetti

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