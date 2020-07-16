Nadide Hayat filmi konusu nedir? - İşte Nadide Hayat filmi oyuncu kadrosu

2015 yapımı "Nadide Hayat" bu akşam televizyonda yayınlanacak. Yerli filmi ilk kez izleyecek olan izleyiciler şimdi "Nadide Hayat filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte hem bu soruların cevapları hem de filmin yönetmeni...



NADİDE HAYAT FİLMİ KONUSU NEDİR?



Nadide Hanım, 30 yıllık hayat arkadaşını ani biçimde kaybedince, hayat karşısında ne istediğinin boşluğunu yaşar. Bir dönem kendisine hobiler edinmeye çalışsa da, hepsi birer geçici heves olarak kalır. Dikiş kursundan, koroya; gezilerden kabul günlerine hiçbir aktivitede aradığı mutluluğu bulayan Nadide Hanım, gazetede gördüğü bir haberle kendisini önce okul sıralarında, ardından mavi sulara kendini atar. Bir grup genç ve gizemli bir kaptan ile "yeni bir başlangıca" yelken açar!



NADİDE HAYAT FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği Nadide Hayat'ın başrolünde Demet Akbağ yer alırken kadroda kendisine Yetkin Dikinciler, Efecan Şenolsun, Gizem Erdem Ümit Erlim, Sadi Celil Cengiz, Sevil Akı isimleri eşlik ediyor.