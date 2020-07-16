MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Nadide Hayat filmi konusu nedir? - İşte Nadide Hayat filmi oyuncu kadrosu
16.07.2020 - 20:02 |

Nadide Hayat filmi konusu nedir? - İşte Nadide Hayat filmi oyuncu kadrosu

Nadide Hayat filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2015 yılında vizyona giren film toplamda 784.305 seyirci tarafından izlendi. İşte merakla beklenen Nadide Hayat filmi ile ilgili bilgiler...

Nadide Hayat filmi konusu nedir? - İşte Nadide Hayat filmi oyuncu kadrosu
ABONE OL

2015 yapımı "Nadide Hayat" bu akşam televizyonda yayınlanacak. Yerli filmi ilk kez izleyecek olan izleyiciler şimdi "Nadide Hayat filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte hem bu soruların cevapları hem de filmin yönetmeni...

NADİDE HAYAT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Nadide Hanım, 30 yıllık hayat arkadaşını ani biçimde kaybedince, hayat karşısında ne istediğinin boşluğunu yaşar. Bir dönem kendisine hobiler edinmeye çalışsa da, hepsi birer geçici heves olarak kalır. Dikiş kursundan, koroya; gezilerden kabul günlerine hiçbir aktivitede aradığı mutluluğu bulayan Nadide Hanım, gazetede gördüğü bir haberle kendisini önce okul sıralarında, ardından mavi sulara kendini atar. Bir grup genç ve gizemli bir kaptan ile "yeni bir başlangıca" yelken açar!

NADİDE HAYAT FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği Nadide Hayat'ın başrolünde Demet Akbağ yer alırken kadroda kendisine Yetkin Dikinciler, Efecan Şenolsun, Gizem Erdem Ümit Erlim, Sadi Celil Cengiz, Sevil Akı isimleri eşlik ediyor.

Ata Demirer menemenin püf noktasını anlattıSosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ata Demirer, son videosunda takipçilerine menemen yapmanın püf noktalarını anlattı. Menemeni kıymalı sevdiğini söyleyen Demirer, kendi tarzında uyarılarda bulundu.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Elçin Sangu'nun boyu, yaşı, kilosu kaç? Elçin Sangu dizileri neler?

Elçin Sangu'nun boyu, yaşı, kilosu kaç? Elçin Sangu dizileri neler?

'Şans Kapıyı Çalınca' ekranlara dönüyor!

'Şans Kapıyı Çalınca' ekranlara dönüyor!

Cansu Tosun: Sen nasıl bir eşsin

Cansu Tosun: Sen nasıl bir eşsin

Tarkan: 2-3 yıl oldu tatil yapmayalı

Tarkan: 2-3 yıl oldu tatil yapmayalı

Sıradaki Haber