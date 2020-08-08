Narin Sunal bir yaşında

Ali Sunal, 2018 yılında Avukat Nazlı Kurbanzade ile nikah masasına oturdu. Ünlü çift, bebeklerini geçtiğimiz yıl ağustos ayında kucağına aldı. Sosyal medyada mutlu aile pozlarını paylaşan ikilinin bebekleri, önceki gün bir yaşına bastı.

"NAR KIZIM 1 OLDU"

Ünlü oyuncu, kızının doğum gününü Instagram hesabından yayınladığı duygusal bir mesajla kutladı: Ne ara bir sene oldu anlamadım. Hayatımın en büyük hediyesi bir sene önce katıldı ailemize. Canım kızım ilk doğduğundaki gibi yüzün böyle ömrün boyunca gülsün. Sağlıklı, mutlu bir hayatın olsun. Seni çok seviyorum, ilk yaşın kutlu olsun. Seni bana veren önce Allah’a, sonra güzel karım Nazlı Kurbanzade'ye minnettarım. Nar kızım bir oldu.

"İLK AŞK, İLK DANS"

Ali Sunal, daha sonra da kızını kucağında sallarken çekildiği bir kareyi yayınlayarak, "İlk aşk, ilk dans" notunu düştü.

"İYİ Kİ BİZİ SEÇTİN"

Nazlı Kurbanzade de sosyal medya hesabından eşi ve bebeği ile olduğu fotoğrafları paylaşarak, kızının birinci yaşını kutladı: Canım kızım, birtanem, balım, nar kızım iyi ki dogdun, iyi ki bizi seçtin. Seni çok seviyorum.