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HaberlerMagazin Haberleri Naz Elmas'ın sade şıklığı
21.07.2020 - 14:10 |

Naz Elmas'ın sade şıklığı

Oyuncu Naz Elmas, geçtiğimiz günlerde köpeği ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Naz Elmas'ın sade şıklığı
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Uzun süredir tatilde olan Naz Elmas, yeni sezon öncesi görüşmeler için İstanbul'a geldiğini söyledi. Ünlü oyuncu, "Hem sinema hem de dizi projelerimiz var. Bugün de toplantılarımız oldu. Tatildeydim bir süreliğine bu iş yoğunluğu ve toplantı trafiğinden dolayı İstanbul'a geldim. Bu haftada bu görüşmelerimizi gerçekleştirip, sonra tekrar Bodrum'a döneceğim" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Naz Elmas, sade şıklığı ile göz kamaştırdı.

Naz Elmasın sade şıklığı

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