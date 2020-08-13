Necip Memili: Kız babası olmak çok keyifli

Çıkışta bebek arabasıyla görünütlenen Necip Memili’nin kızı Asya objektiflere takıldı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Necip Memili, çok mutlu olduğunu söyledi.

'ONU SÖYLEMEM NAZAR DEĞER'

Oyuncu, “Dünyanın en güzel şeyi, Allah herkese nasip etsin. Çok mutluyuz, kızımızla ilk defa dışarıya çıktık” dedi. Muhabirlerin, “Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti?” sorusuna Necip Memili, “Çok şey değişiyor insanın hayatında çok güzel duygular yaşıyorsunuz. Kız babası olmak çok keyifli bir şey” dedi. Nazardan korktuğunu söyleyen Necip Memili muhabirlerin, “Asya geceleri çok ağlıyor mu?” sorusuna, “Onu söylemem nazar filan değer” diyerek cevap verdi.

Ocak 2020'de sade bir törenle Didem Dayıcıoğlu ile dünyaevine giren Necip Memili, geçtiğimiz temmuz ayında baba oldu.

40 yaşındaki oyuncu, babalık sevinci yaşadıktan sonra ise "Bu hayatımıza renk ve neşe getirdin, tabi uykusuzluk ve daha bir sürü... Ama bu hayatta bir insanın başına gelen en güzel şey evladı sanırım. Hoş geldin başıma gelen en güzel şey" ifadelerini kullanmıştı.

İLK KEZ PAYLAŞTI

Bugüne kadar kızının yüzünü göstermeyen 40 yaşındaki oyuncu dün bu kuralı bozdu. Necip Memili, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Annesinin güzelliğine, benim de güzelliğim eklenince, görün bakın ortaya ne menem bir şey çıkmış" notunu düştü.





