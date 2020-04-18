Negatif düşünce yok

İş insanı, rutinini bozmadığını belirterek şöyle konuştu: “İçinde bulunduğumuz süreç kolay değil. Kendimi negatif düşünceden uzak tutmaya gayret ediyorum. Yoğun tempo sonrasında evimde, sağlıklı beslenme ve sporumdan ödün vermeden üretmeye devam ediyorum. Ailemle baş başa kalmak, ruhuma çok iyi geldi.”