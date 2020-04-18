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18.04.2020 - 07:00 |

Negatif düşünce yok

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Sitare Kalyoncuoğlu, son bir aydır izole bir yaşam sürdüğünü belirtti.

Negatif düşünce yok

 İş insanı, rutinini bozmadığını belirterek şöyle konuştu: “İçinde bulunduğumuz süreç kolay değil. Kendimi negatif düşünceden uzak tutmaya gayret ediyorum. Yoğun tempo sonrasında evimde, sağlıklı beslenme ve sporumdan ödün vermeden üretmeye devam ediyorum. Ailemle baş başa kalmak, ruhuma çok iyi geldi.”

Ebru Şallı'nın hayatını kabeden 8 yaşındaki oğlu Pars, Kilyos'ta toprağa verildiEbru Şallı'nın 2013'te boşandığı Harun Tan'dan olan oğlu Pars Tan, bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü hastanedeyaşamını yitirdi. Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın oğlunun cenazesinde böyle görüntülendi.
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