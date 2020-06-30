Nereye Bakıyor Bu Adamlar ne zaman, nerede çekildi? - Nereye Bakıyor Bu Adamlar oyuncuları ve konusu...

Türk sinemasının en sevilen ikililerinden olan Zeki Alasya - Metin Akpınar'ın Nereye Bakıyor Bu Adamlar filmi, bu akşam FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İşte Büyükada, Saraçhane Çıkmazı, Divan Yolu Caddesi ve yakın çevresinde çekilen film ile ilgili merak edilenler...



NEREYE BAKIYOR BU ADAMLAR KONUSU

Beşik kertmesi ile evlenmek için İstanbul’a gelen Metin’i yakın arkadaşı Zeki yalnız bırakmamaktadır. İstanbula gelen iki arkadaş, yolda yaralı biriyle karşılaşırlar. Yaralıyı hemen hastaneye götürürler ancak geç kalınmıştır ve adamın ölmesinden Zeki ve Metin sorumlu tutulur. Bir yandan polisten saklanırken diğer yandan her yerde bir reklam ajansı tarafından basılmış fotoğrafları bulunan saf ikili, korkup kaçarak işleri iyice karıştırır. Oysa onlar bir reklam kampanyasının kurbanı olmuşlardır.

NEREYE BAKIYOR BU ADAMLAR OYUNCULARI

Nereye Bakıyor Bu Adamlar filmi oyuncuları; Zeki Alasya, Metin Akpınar, Meral Zeren, Süleyman Turan, Turgut Boralı, Ali Sururi.



Yönetmeni Osman Fahir Seden’dir.