Neşe Erberk: Zeki Müren'le dans ederken tir tir titriyordum

Türkiye'de 42 tane anaokulu olduğunu ve yılda üç kez ana okullarını ziyareti için Türkiye'ye geldiğini söyleyen Erberk,bazı işleri nedeniyle İstanbul'a geldiğini söyledi. Muhabirler Neşe Erberk'e, 1983’den 1984’e girdiğimiz yılbaşı özel eğlence programında Zeki Müren ile olan dansını hatırlatınca eski manken o anları anlattı.

Erberk konuyla ilgili , "Evet ya. 18 yaşındaydım o yıl. Daha yeni Türkiye güzeli seçilmiştim ve daha Avrupa güzeli bile seçilmemiştim. Benim için çok özel bir anı oldu. Beni Zeki Müren'le dans etmem için çağırmışlardı. Çok heyecanlanmıştım. Zeki Müren'le dans edeceğim önceden belliydi. Rahmetli Zeki Müren'le dans ederken tir tir titriyordum. Hatta bana topuklu giymemi istemediler. Düz bir ayakkabı giymemi istediler. Aynı boyda olmamızı istemişlerdi" şeklinde konuştu.