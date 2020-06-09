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09.06.2020 - 09:42 |

Neşet Ertaş-Şener Şen buluşması sosyal medyayı salladı

Usta oyuncu Şener Şen ile rahmetli halk ozanı Neşet Ertaş'ın, 'Gönül Yarası' filmi çekimlerinde ilk kez bir araya geldikleri sahne sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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Sinema sanatçısı Şener Şen ile 'Bozkırın Tezenesi' olarak da bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ın ilk kez karşılaştığı anlar gündem oldu.

2005 yılında vizyona giren 'Gönül Yarası' filminin setinde Şener Şen ile karşılaşan Neşet Ertaş, kendisiyle tanışmanın verdiği mutluluğu dile getiriyor ve iki sanatçı birbirlerine sarılıyorlar. Ertaş, bu sırada “Gözlerinden öperim. Bu sana olan sevgim yüreğimde kalmadı şükür. Dünyana katılabildiysem ne mutlu bana” ifadelerini kullanıyor. 

Yönetmenliğini Yavuz Turgul'un yaptığı film,, Oscar  ödüllerinde 'En İyi Yabancı Film’ dalında Türkiye’yi temsil etmişti. 

Neşet Ertaş-Şener Şen buluşması sosyal medyayı salladıUsta oyuncu Şener Şen ile rahmetli halk ozanı Neşet Ertaş'ın, 'Gönül Yarası' filmi çekimlerinde ilk kez bir araya geldikleri sahne sosyal medyada yeniden gündem oldu.
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Cadde Yazarları

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