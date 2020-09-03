Nilperi Şahinkaya: 'Oyunculuk rolle empati kurmaktan geçiyor'

Nilperi Şahinkaya, başrollerini Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk ve Tayanç Ayaydın’la paylaştığı ‘Yeni Hayat’ dizisiyle bu akşam ekranda olacak. Canlandırdığı Nevin karakterinin heyecan verici olduğunu söyleyen oyuncu, “Herkes anne rolünden kaçar, ben canlandırmak istedim” diyor. Pandemi nedeniyle ertelenen dizisiyle yeniden setlere dönen Şahinkaya’yla projenin detaylarını, oyunculuğa bakışını ve aşk hayatını konuştuk.

- Diziniz ‘Yeni Hayat’ ne anlatıyor?

Eşimi canlandıran Adem, ordudan ayrılıp, ailesiyle beraber yeni bir hayat kurmaya karar veriyor. Koruma olarak bir işe başlıyor ve patronu Timur’un yanına taşınıyorlar. Başta bu hayatın ihtişamı onları büyülüyor. Özellikle canlandırdığım Nevin’i çok mutlu ediyor; artık hem eşi hep yanında, hem bol para kazanıyorlar hem de hayat şartları çok daha

iyi. Fakat kısa bir süre içinde ortalık karışmaya başlıyor...

- Canlandırdığınız Nevin Şahin nasıl biri?

Eşi ve kızına son derece düşkün, neşeli, hayatını ailesi üzerine kurmuş bir kadın. Çok küçükken anne-babasını kaybetmiş, teyzesiyle büyümüş. Büyük bir sırrı var, bir tek teyzesi biliyor. Bu sırrı Adem’den ömür boyu saklamayı düşünüyor. Nevin, herkes gibi daha ihtişamlı bir hayat sürmek istiyor, bu yüzden Adem’e yeni iş teklifi geldiğinde büyük sevinç duyuyor, hatta Adem’i o ikna ediyor. Fakat yeni hayatları hayal ettiği gibi olmuyor.

- Dizide Nevin’in dönüşümünü izleyeceğiz. 30’lu yaşlarla birlikte sizde neler değişti?

30’lu yaşlar harika (gülüyor). Artık ne istediğimi, ne istemediğimi bildiğim için sınır çizebilen birine dönüştüm. 20’li yaşlar her şeye açık olduğum, hayatı merak ettiğim zamanlardı. 30’larda içimin daha sakin olduğunu hissediyorum.

- Babanızın büyükelçi olması nedeniyle birçok ülke değiştirerek büyümüşsünüz. Farklı kültürlerde yetişmek size neler kattı?

‘İnsan her yerde insan’ cümlesini deneyimleyerek büyümüş oldum (gülüyor). Hepimiz aynıyız, hangi koşulda, şartta, ülkede ve statüde olursak olalım. Birçok kültür, bakış açısı gördüm, kendim de bir sürü hayat yaşamış oldum. Benim burada deneyimlediğim tüm duyguları dünyanın öbür ucundaki kişi de deneyimliyor. Sadece bakış açılarımız farklı ve bazen çatışıyor ama yine de aynıyız. Filmlerden de bunu görebiliyoruz, başka bir ülkede çekilmiş bir yapımın karakterinde kendimizi buluyoruz mesela. Filmler çok kıymetli, bizi bağlıyor. Sanırım bu yüzden, bölünmeye, birini düşman ilan etmeye, ötekileştirmeye karşıyım. Uyum sağlarım, empati kurarım. Oyunculuk da rolle empati kurmaktan geçiyor, böylece tamamıyla o rolün mantığında düşünüyorsunuz, ona göre tepki veriyorsunuz, o replikler neden ağzınızdan çıkıyor biliyorsunuz. Ben bunu içgüdüsel bir şekilde yapabiliyorum. Bu da iyi oynamak oluyor.

- Siz hiç siyasete ilgi duymadınız mı?

Mesleki anlamda duymadım ama topluma dokunan tüm meselelerle tabii ki ilgileniyorum. Haber kanalları izlemek hoşuma gidiyor, özellikle YouTube’da çok iyi kanallar var.

- Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi mezunusunuz. Oyunculuk sizin için ne ifade ediyor?

‘Oyunculuk’ işte adı üstünde, benim için oyun oynamak gibi. Paralel kişilikler, hayatlar yarattığım bir oyun alanı. İçgüdülerimi dışa vurabildiğim, bir sürü koşul ve şartta, milyon tane etkiye tepki verebildiğim bir oyun...

- Yeni bir tiyatro projeniz var mı?

Var ama sürpriz.

‘Önemli olan güzel bir ilişki sürdürmek’

-Dizide bir çocuk annesini canlandırıyorsunuz. Anne olmak sizin hayallerinizi süslüyor mu?

Anne olmak isterim, umarım zamanı gelince olur. Herkes anne rolünden kaçar, ben canlandırmak istedim. Özellikle Nevin rolü bir oyuncu için heyecan verici...

- Sevgiliniz Emre Yusufi ile yaşadığınız aşkı nasıl anlatırsınız?

İş konusunda birbirimizi hep destekleriz, ikimiz de işkolik olduğumuz için birbirimizi anlıyoruz (gülüyor). Birlikte ürettiğimiz bir iş de oldu, Instagram üzerinden yedi bölüm yayınladık. Çok tuttu ve çok sevindik.

- Evlilik yakın mı?

Yakın da olsa, uzak da olsa, olmasa da olur (gülüyor). Bence önemli olan güzel bir ilişki sürdürmek. Gerisi bir imzadan ibaret.

- Instagram’da paylaştığınız Fransızca şarkı video’nuz çok beğenildi. İleride albüm ya da tek şarkılık bir çalışma yapmayı düşünür müsünüz?

Hayır. Instagram sayfam benim alanım, o yüzden rahatlıkla hareket ediyorum ama albüm bir iş. Sosyal medyada başka şarkı yayınlarım belki ama oradan dışarı çıkmam.