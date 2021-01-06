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06.01.2021 - 09:54 |

Nilperi Şahinkaya, 'Yasak Elma' dizisinin kadrosuna dahil oldu

FOX TV'de yayınlanan 'Yasak Elma'nın kadrosuna sürpriz bir isim daha transfer oldu. Nilperi Şahinkaya, dizinin kadrosuna dahil oldu.

Nilperi Şahinkaya, 'Yasak Elma' dizisinin kadrosuna dahil oldu
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Tv100'de yer alan habere göre; kadrosuna Savaşçı dizisinden Berk Oktay'ı ve tecrübeli oyuncu Erdal Özyağcılar gibi ünlü isimleri dahil eden Yasak Elma dizisi yeni sezona farklı kadroyla girmişti.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA DİZİNİN KADROSUNA KATILDI
Yasak Elma dizisine bir transfer daha yapıldı. Öyle Bir Geçer Zamanki, Kiraz Mevsimi, Kuzgun ve Yeni Hayat dizisinde rol alan Nilperi Şahinkaya Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu.

İZLEYİCİLER YASAK ELMA'DA YENİ BİR KÖTÜ İLE TANIŞACAK
Cansu rolüne hayat verecek olan Şahinkaya, Hasan Ali'nin ölen eşi Filiz'in yeğeni olarak ekibe katılacak. Cansu'nun aslında Şahika ve Ender'in pavyondan bulduğu bir kadın olduğu ortaya çıkacak. Böylece Yasak Elma yeni bir kötü ile tanışacak.

 

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