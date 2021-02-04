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04.02.2021 - 08:32 |

Nilperi Şahinkaya: Yemekleri Emre, temizliği ben yaptım

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, bir dergiye verdiği röportajda 1.5 yıldır aşk yaşadığı Emre Yusufi ile ilişkisi hakkında konuştu.

Nilperi Şahinkaya: Yemekleri Emre, temizliği ben yaptım
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Nilperi Şahinkaya, 1.5 yıldır heykeltraş Emre Yusufi ile aşk yaşıyor. Oyuncu, ilişkisini Life dergisine anlattı.

Şahinkaya, "Emre, pandemi boyunca bendeydi. İlk kez aynı evi paylaştık. İkimiz de zoruzdur. Mesela; Emre kolay kolay yemek beğenmez. Çözümü yemek yapmayı öğrenmekte buldu. Temizlik bana kaldı" dedi.

EVDE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

 Öte yandan geçtiğimiz hafta ünlü oyuncu, bir süredir aynı evi paylaştığı ve ailesiyle de tanıştırdığı sevgilisinin doğum günü için özel pasta yaptırdı. Nilperi Şahinkaya ile 40 yaşına giren sevgilisi Emre Yusufi çifti, koronavirüs salgını nedeniyle kutlamaya kimseyi davet etmediler.

Nilperi Şahinkaya: Yemekleri Emre, temizliği ben yaptım

    Magazin Haberleri Bülteni (4 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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