Nilperi Şahinkaya: Yemekleri Emre, temizliği ben yaptım

Nilperi Şahinkaya, 1.5 yıldır heykeltraş Emre Yusufi ile aşk yaşıyor. Oyuncu, ilişkisini Life dergisine anlattı.

Şahinkaya, "Emre, pandemi boyunca bendeydi. İlk kez aynı evi paylaştık. İkimiz de zoruzdur. Mesela; Emre kolay kolay yemek beğenmez. Çözümü yemek yapmayı öğrenmekte buldu. Temizlik bana kaldı" dedi.

EVDE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Öte yandan geçtiğimiz hafta ünlü oyuncu, bir süredir aynı evi paylaştığı ve ailesiyle de tanıştırdığı sevgilisinin doğum günü için özel pasta yaptırdı. Nilperi Şahinkaya ile 40 yaşına giren sevgilisi Emre Yusufi çifti, koronavirüs salgını nedeniyle kutlamaya kimseyi davet etmediler.