NOMAD görücüye çıktı

Daha önce Aslıhan Doğan Turan’la yaptıkları iş birliğiyle dikkat çeken Armadio Design, bu kez Dilahan Doğan ve Güler Doğan’ın imzasıyla, modern kadının özündeki saf ve doğal ruhunu uyandırarak, sadeliğiyle büyüleyen bir yolculuğa çıkarıyor. Geri dönüşebilir, doğal, pamuklu, keten kumaşlar ve aksesuarlardan oluşan tasarımlar, sıfır atık ve sürdürülebilirlik farkındalığından yola çıkarak insanın doğanın bir parçası ve onunla bir bütün olduğunu vurguluyor.