Nur Yerlitaş kimdir, evli mi? Nur Yerlitaş neden öldü, hastalığı neydi,kaç yaşındaydı,nereli? İşte biyografisi...

Nur Yerlitaş'ın hayatı gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Geçmiş yıllarda İşte Benim Stilm programında jüri üyeliği yapan Nur Yerlitaş'tan acı haber geldi. Ünlü modacı yaşamını kaybetti. Nur Yerlitaş'ın ölüm haberi sevenlerini ve sanat dünyasına yasa boğdu. Kanser tedavisi göre Yerlitaş'ın biyografisi merak ediliyor.Peki Nur Yerlitaş kimdir , evli mi?

NUR YERLİTAŞ KİMDİR?

Nurella lakabı ile de bilinen Nur Yerlitaş, moda programında jüri üyeliği yaptı. Kendine has tavırları ile adından söz ettiren Nur Yerlitaş,11 Ağustos 1955 yılında İstanbul'da doğdu.

Ünlü modacı Yerlitaş, anne tarafından Arap, baba tarafından Laz asıllıdır. Kariyerine İtalya'dan getirdiği aksesuarları satarak başladı.

NUR YERLİTAŞ EVLİ Mİ?

Ünlü modacı Nur Yerlitaş bekardı.

NUR YERLİTAŞ NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir kanser tedavisi devam eden modacı Nur Yerlitaş, 64 yaşında yaşamını yitirdi.

NUR YERLİTAŞ HANGİ TELEVİZYON YAPIMLARINDA YER ALDI?

Bak Kim Dans Ediyor (2007)

Yemekteyiz (2010)

Bugün Ne Giysem (2011)

Bu Tarz Benim (2014)

İşte Benim Stilim (2015-2017)

Maral: En Güzel Hikâyem (2015) - 9. bölüm[

VİDEO KLİP

"Türkan" - Demet Akalın (2011)

"Karagözlüm" - Serkan Kaya (2019)

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Yedigün (2015)