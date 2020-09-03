NurgÃ¼l YeÅŸilÃ§ayâ€™dan Acun IlÄ±calÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±

03.09.2020 - 08:43 |
Nurgül YeÅŸilçayâ€™dan Acun IlÄ±calÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±
Instagram hesabÄ±nÄ± aktif olarak kullanan NurgÃ¼l YeÅŸilÃ§ay, son paylaÅŸÄ±mÄ±yla takipÃ§ilerini gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼. YÄ±llar Ã¶nce oynadÄ±ÄŸÄ± bir filmden sahne fotoÄŸrafÄ± yayÄ±nlanan YeÅŸilÃ§ay'Ä±n yanÄ±nda Acun IlÄ±calÄ± olmasÄ± ise herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.
Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla sÄ±k sÄ±k gÃ¼ndeme gelenÂNurgÃ¼l YeÅŸilÃ§ay, Teoman ve Acun IlÄ±calÄ± gibi isimlerle birlikte rol aldÄ±ÄŸÄ± 'Mumya Firarda' adlÄ± filmin bir sahnesine ait kareyi hesabÄ±nÄ±n hikaye bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden paylaÅŸtÄ±.
Acun IlÄ±calÄ±â€™nÄ±n baÅŸÄ±na silah dayadÄ±ÄŸÄ± bir kareyi paylaÅŸmayÄ± tercih eden YeÅŸilÃ§ay, 2002 yÄ±lÄ±na ait bu filmle ilgili olarak fotoÄŸrafÄ±n Ã¼zerine esprili notlar dÃ¼ÅŸtÃ¼.
YeÅŸilÃ§ay, paylaÅŸÄ±mÄ±nda; "Filmde Teoman da var, Acun da var. GÃ¼lmek iÃ§in kesin izlemeniz lazÄ±m. Biz bir ara toplaÅŸÄ±p toplaÅŸÄ±p "Biz ne izledik ÅŸimdi" diye kopuyorduk" dedi.