Nusret Gökçe, Dubai'de koronavirüs aşısı oldu

Dünya genelinde koronavirüse karşı başlatılan aşılamaya ünlü isimler de katılıyor. Son olarak sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettiren Nusret, Dubai'de aşı oldu.

Ünlü işletmeci aşı olurken çekilen bir videoyu sosyal medya hesabından, "Bugün Covid-19 aşısı olmuşke" notuyla paylaştı.

NUSRET'İN KAHVALTISI!

Öte yandan Nusret, birkaç gün önce de Dubai'deki restoranının mutfağında çektiği video ile magazin gündemine düşmüştü. Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiği süreçte, koca pirzolayı eline alıp yiyen Nusret'in, bu anları sosyal medya hesabından paylaşması dikkat çekmişti.

32,5 milyon takipçisi olan Nusret'in, "Kahvaltım. Hep kesmişke birazda yemişkeee" notunu düştüğü Instagram paylaşımı 5,6 milyonun üzerinde görüntülenmişti.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, Nusret Gökçe'nin yayınladığı videoun altına, "Millet evine ekmek alamazken bu nasıl şov" gibi yorumlarla tepkilerini göstermişti.