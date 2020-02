Nusret Gökçe yine sınırları zorladı

Salt bae hareketiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Nusret bu defa sınırları zorladı. Amerika’da New York ve Miami’de restoranları bulunan Nusret, helikopter üzerinden New York’a tuz dökerek yine sürpriz bir harekete imza attı. Ünlü şarkıcı Alicia Keys’in New York şarkısı eşliğinde meşhur tuzlama hareketini bu kez şehrin üzerinde helikopterde gerçekleştiren Nusret’in paylaşımı kısa sürede büyük beğeni aldı.

Instagram’da 25,8 milyon takipçisi bulunan Nusret’in videosu kısa sürede 1 milyondan fazla izlendi.