OBEZİTE NEDİR?

Obezite, sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesidir. Yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının yüzde 15-18’i, kadınlarda ise yüzde 20-25’ini yağ dokusu oluşturmaktadır. Bu oranın erkeklerde yüzde 25, kadınlarda ise yüzde 30’un üzerinde çıkması, obeziteyi oluşturmaktadır.

- Yol açtığı hastalıklar nelerdir?

Şeker hastalığı (diyabet), kalp hastalıkları, hipertansiyon, kanser, uyku apnesi, karaciğer yağlanması, safra kesesi taşı, gut-artrit, psikolojik sorunlar ve reflü-ülser gibi hastalıklara neden olmaktadır.

- Obezite cerrahisi nedir?

Şişman oldukları belirlenen kişilerin, kilo vermelerine yardımcı olmak amacıyla sindirim sitemine cerrahi müdahalede bulunulmasına, obezite cerrahisi denilmektedir.

- Obezite cerrahisi için uygun adaylar kimlerdir?

BKİ değeri 40 ve üzeri olan kişiler, BKİ değeri 35 ve üzeri olup, herhangi bir yandaş hastalığı olanlar (diyabet, hipertansiyon, uyku apnesi), 18-65 yaş arası olan kişiler, aktif bir psikiyatrik hastalığı olmayanlar...

- Ameliyat nasıl etkili oluyor?

Kısıtlayıcı ameliyatlarda, midenin hacmi küçültülür. Mideye giren gıdaların miktarı ve kişinin yediği gıda miktarı azaltılır. Emilimi azaltan ameliyatlarda, ince bağırsakların bir kısmı bypass edilir.

- Tüp mide (mide küçültme) ameliyatı nedir?

Midenin büyük kenarı kesilip çıkartılarak, bir mide tüpü oluşturulur. Bu teknikle hem midenin hacmi azaldığı için

alınan gıda miktarı azalır hem de çıkarılan mide bölümünden salgılanan ve açlık hormonu olarak tanımlanan ghrelin hormon seviyesinde düşme sağlandığı için tokluk hissi oluşur.

- Metabolik cerrahi/diyabet (şeker) ameliyatı nedir?

Kullanılan oral antidiyabetik ve insülin tedavi, alıp şekeri kontrol altına alınamayan hastalarımızı, ameliyatla şeker hastalığından kurtarmaktayız. Diyabet ameliyatları iki aşamada gerçekleşir. İlk aşama olarak mide hacmi küçültülür. İkinci aşamada ise ince bağırsakları yer değiştirerek, ince barsağın son kısmında bulunan inkretin hormonların aktivasyonu sağlanır.

- Klinikte obezite tedavisinde kullanılan yöntemler nelerdir?

Ameliyatsız/endoskopik yöntemler: Mide balonu ve mide botoksu...

Laparoskopik yöntemler: Tüp mide ameliyatı, gastrik bypass ameliyatlar (mini gastrik bypass ve roux n&y bypass), Transit bipartisyon (şeker ameliyatı), ileal interpozisyon ameliyatı, duodenal switch, biliopankreatik diversiyon gibi obezitenin cerrahi tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemler uygulanmaktadır.