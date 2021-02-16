Ödüller belli oldu

İlki 1998 yılında düzenlenen ve Türkiye’deki kadın hareketiyle birlikte büyüyen Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, bu sene Araftan Çıkmak temasıyla sinemaseverlerle buluşacak. 27 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında 24’üncü kez gerçekleşecek festivalde, Onur Ödülleri Nur Sürer ve Zuhal Olcay’a, Bilge Olgaç Başarı Ödülleri Ayta Sözeri, Demet Evgar, Ekin Fil ile Gülin Üstün’e verilecek. Genç Cadı Ödülü ise Ahsen Eroğlu’na takdim edilecek.

Pandemi koşulları nedeniyle geçtiğimiz yıl sadece çevrim içi kanallar üzerinden yapılan organizasyon, bu sene izleyicileriyle hem sanal hem de gerçek mekanlarda buluşmayı umuyor. Ödüller, 27 Mayıs’ta düzenlenecek açılış töreninde sahiplerini bulacak.