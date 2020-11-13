Ödüller sahiplerini buldu

Üçüncü kez düzenlenen Gelin Damat Dergisi Ödül gecesi, Pınar Altuğ Atacan ve Burak Törün sunuculuğunda Conrad İstanbul Bosphorus’ta görkemli bir davetle gerçekleşti. 65 ayrı kategoride ödülün sahiplerini bulduğu organizasyona sınırlı sayıda davet edilen iş,

sanat ve cemiyet dünyası ilgi gösterdi. Kanal D’de ekrana gelen ‘Magazin D Cumartesi’ ‘Yılın Magazin Programı’ ödülünü alırken, Milliyet Pembe Nar ise ‘Yılın Kadın Portalı’na layık görüldü.