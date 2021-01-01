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01.01.2021 - 09:19 | | UMUT ÜNVER

Oğuzhan Koç: Aşı olacağım

Şarkıcı Oğuzhan Koç, önceki akşam Etiler’de görüntülendi.

Oğuzhan Koç: Aşı olacağım
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Trafikte durup soruları yanıtlayan Oğuzhan Koç, "Tatsız 2020’nin bitmesini bekliyoruz. Daha sağlıklı aşıyla dolu 2021 için dua ediyoruz” dedi.

Ünlü şarkıcı, ”Aşıyı seve seve olacağım, ilk fırsatta hem de, nerede bulursam” şeklinde konuştu.

Koç, "Ocak ayının ilk haftası şarkı çıkaracağım. Klip montajından geliyorum. Zeynep Bastık’le beraberdik klibi izledik, birbirimizi tebrik edip ayrıldık” ifadelerini kullandı.

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