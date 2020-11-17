17.11.2020 - 07:33 |
Oğuzhan Uğur takipçilerini geçmişe götürdü
Müzisyen ve oyuncu Oğuzhan Uğur, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını yayınladı.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Oğuzhan Uğur, yıllar önce çekilen pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Uğur, paylaşımına "Hayatımın ilk yedi senesi Özcan Deniz'dim. Sonra bir iki sene Fred Durst oldum ama ilkler özeldir" notunu düştü.
36 yaşındaki oyuncunun paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Mustafa Topaloğlu taburcu olduKatıldığı canlı yayın sonrası kalp krizi geçiren 63 yaşındaki türkücü Mustafa Topaloğlu, yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından odaya alınan Topaloğlu, sevenleri için hasta yatağında, "Duyarlılığınıza minnettarım. Gayet iyiyim. Sadece 1-2 gün hastanede kalacağım" demişti. İkinci kez kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu taburcu oldu.