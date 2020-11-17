Oğuzhan Uğur takipçilerini geçmişe götürdü

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Oğuzhan Uğur, yıllar önce çekilen pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Uğur, paylaşımına "Hayatımın ilk yedi senesi Özcan Deniz'dim. Sonra bir iki sene Fred Durst oldum ama ilkler özeldir" notunu düştü.

36 yaşındaki oyuncunun paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.