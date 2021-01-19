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19.01.2021 - 07:55 |

Okan Karacan hastaneden video paylaştı

Koronavirüs tedavisi için 10 gün önce hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu ve sunucu Okan Karacan'dan sevindiren haber geldi. Sosyal medya hesabından video paylaşan Karacan, gözyaşlarını tutamadı.

Okan Karacan hastaneden video paylaştı
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Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan oyuncu Okan Karacan, durumu kötüleşince hastaneye kaldırılmıştı. 10 günlük tedavi sonrasında durumu iyiye giden ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bir masaj paylaştı.

Hayatının en zor süreçlerinden birini geride bıraktığını belirten Karaca, yeniden doğal bir şekilde nefes olabilmenin mutluluğunu yaşadığını söylerken gözyaşlarını tutamadı.

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Okan Karacan koronavirüse yakalandı

Karacan, paylaşımına; "Herkese merhaba... 10 günlük mücadelenin ardından sizlere yeniden "merhaba" demek istedim. İyi ki varsınız, güzel haberlerle karşınızda olacağım inşallah sevgi ile..." notunu düştü.

Okan Karacan hastaneden video paylaştı

44 yaşındaki Karacan, Covid-19'a yakalandığını "Maalesef testim pozitif. Bundan sonraki süreç hastanede geçecek. Genel olarak kendimi iyi hissediyorum ama gerçekten ağır bir durum. Allah herkesin yardımcısı olsun" sözleriyle duyurmuştu.

Magazin Haberleri Bülteni (19 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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