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11.01.2021 - 08:19 |

Okan Karacan koronavirüse yakalandı

Ünlü oyuncu ve sunucu Okan Karacan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karacan, tedavisinin hastanede süreceğini açıkladı

Okan Karacan koronavirüse yakalandı
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Okan Karacan, Instagram hesabından koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

44 yaşındaki Karacan, "Maalesef testim pozitif. Bundan sonraki süreç hastanede geçecek. Genel olarak kendimi iyi hissediyorum ama gerçekten ağır bir durum. Allah herkesin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Okan Karacan koronavirüse yakalandı

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