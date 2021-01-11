Okan Karacan koronavirüse yakalandı

Okan Karacan, Instagram hesabından koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

44 yaşındaki Karacan, "Maalesef testim pozitif. Bundan sonraki süreç hastanede geçecek. Genel olarak kendimi iyi hissediyorum ama gerçekten ağır bir durum. Allah herkesin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.