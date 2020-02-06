Oktay Kaynarca siyahlar içinde

Sabah saatlerinde AVM'ye gelen Oktay Kaynarca, ilk olarak bir giyim mağazasına uğrayıp buradan daha önce sipariş ettiği ürününü aldı. Daha sonra meydan katında bulunan bir restoranda yakın dostları ile buluşup hasret gideren Kaynarca, günün büyük bir bölümünü arkadaşları ile geçirdi.

Siyahlar içindeki şıklığı ile dikkat çeken Oktay Kaynarca'ya sevenlerinin ilgisi bir hayli yoğundu.