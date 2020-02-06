MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Oktay Kaynarca siyahlar içinde
06.02.2020 - 12:22 |

Oktay Kaynarca siyahlar içinde

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin başarılı oyuncusu Oktay Kaynarca, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Oktay Kaynarca siyahlar içinde

Sabah saatlerinde AVM'ye gelen Oktay Kaynarca, ilk olarak bir giyim mağazasına uğrayıp buradan daha önce sipariş ettiği ürününü aldı. Daha sonra meydan katında bulunan bir restoranda yakın dostları ile buluşup hasret gideren Kaynarca, günün büyük bir bölümünü arkadaşları ile geçirdi.

Siyahlar içindeki şıklığı ile dikkat çeken Oktay Kaynarca'ya sevenlerinin ilgisi bir hayli yoğundu.

Oktay Kaynarca siyahlar içinde

Magazin Haberleri Bülteni (6 Şubat 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Serkan Çayoğlu'ndan Özge Gürel'e romantik kutlama

Serkan Çayoğlu'ndan Özge Gürel'e romantik kutlama

Nur Yerlitaş'ın dişi düştü!

Nur Yerlitaş'ın dişi düştü!

Gizem Karaca'nın babasının antikaları kurtuldu

Gizem Karaca'nın babasının antikaları kurtuldu

Engin Altan Düzyatan ile Mesut Özil yemekte

Engin Altan Düzyatan ile Mesut Özil yemekte

Sıradaki Haber