Okulun yapımı tamamlandı

Ebru Yaşar ve Necat Gülseven çiftinin Diyarbakır Bismil’de yaptırdığı okul tamamlandı. Ebru Yaşar Gülseven adı verilen okul 12 dersliğin yanı sıra, müzik atölyesi, teknoloji sınıfı, basketbol sahası, kütüphane ve konferans salonu gibi bölümler de bulunduruyor. Yaklaşık 4.5 milyon TL maliyeti olan okulun kurucu müdürlüğünü ise iş insanı Gülseven’in ilkokul öğretmeni Bülent Özer yapacak.