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03.12.2020 - 07:00 |

Okulun yapımı tamamlandı

Ebru Yaşar ve Necat Gülseven çiftinin Diyarbakır Bismil’de yaptırdığı okul tamamlandı.

Okulun yapımı tamamlandı
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Ebru Yaşar ve Necat Gülseven çiftinin Diyarbakır Bismil’de yaptırdığı okul tamamlandı. Ebru Yaşar Gülseven adı verilen okul 12 dersliğin yanı sıra, müzik atölyesi, teknoloji sınıfı, basketbol sahası, kütüphane ve konferans salonu gibi bölümler de bulunduruyor. Yaklaşık 4.5 milyon TL maliyeti olan okulun kurucu müdürlüğünü ise iş insanı Gülseven’in ilkokul öğretmeni Bülent Özer yapacak.

Akasya Asıltürkmen yüzünü uzaylılara benzettiOyuncu Akasya Asıltürkmen de göz kapağını kaldırtarak estetik yaptıran ünlüler kervanına katılmıştı. Asıltürkmen, bandajlarını çıkardıktan sonraki halini, "Uzaylı filtresinden cute baby’e geçerim inşallah" diyerek ti’ye aldı.
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