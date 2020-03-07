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07.03.2020 - 15:57 |

Son dakika: İşte 'öldü' haberleri çıkan Muhterem Nur'un sağlık durumu

Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı, sinema sanatçısı Muhterem Nur'un hayatını kaybettiği haberleri yalan çıktı.

Son dakika: İşte 'öldü' haberleri çıkan Muhterem Nur'un sağlık durumu

Bir süredir Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Muhterem Nur'un, düne göre daha iyi olduğu öğrenildi.

Müslüm Gürses'in eski dostu Elenor Plak'ın sahibi Muhteşem Candan, "Muhterem Nur yaşıyor. Dün bağlı olduğu diyaliz makinesinden çıktı. Gözlerini açıp ayak
ayak parmaklarını hareket ettiriyor. Durumu daha iyi. Çıkan bu haberleri anlamıyoruz" dedi.

Usta sanatçı Müslüm Gürses, 3 Mart 2013 tarihinde hayatını kaybetmişti.

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