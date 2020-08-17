17.08.2020 - 16:58 | | UMUT ÜNVER
Önder Öztarhan annesini yemeğe çıkardı
Vepa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Önder Öztarhan, önceki gün annesi Deniz Öztarhan'la Bebek’teydi.
Şeyma Subaşı'ndan 'polis baskını' iddiasına yanıt!Bir süredir Çeşme'de tatil yapan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın, arkadaşlarıyla birlikte Çeşme Mamurbaba Mevkii civarında kaldığı villayı polis baskını yapıldığı öne sürüldü. Çıkan haberlerin ardından Şeyma Subaşı, Instagram hesabından açıklama yaptı. Haberin doğru olmadığını söyleyen Subaşı, "Lütfen inanmayın" dedi.