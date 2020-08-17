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17.08.2020 - 16:58 | | UMUT ÜNVER

Önder Öztarhan annesini yemeğe çıkardı

Vepa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Önder Öztarhan, önceki gün annesi Deniz Öztarhan'la Bebek’teydi.

Önder Öztarhan annesini yemeğe çıkardı
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Bebek'te objektiflere takılan Önder Öztarhan, annesi Deniz Öztarhan'ı yemeğe çıkardı.

Şeyma Subaşı'ndan 'polis baskını' iddiasına yanıt!Bir süredir Çeşme'de tatil yapan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın, arkadaşlarıyla birlikte Çeşme Mamurbaba Mevkii civarında kaldığı villayı polis baskını yapıldığı öne sürüldü. Çıkan haberlerin ardından Şeyma Subaşı, Instagram hesabından açıklama yaptı. Haberin doğru olmadığını söyleyen Subaşı, "Lütfen inanmayın" dedi.
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Cadde Yazarları

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