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30.09.2020 - 07:00 |

Online prömiyer

Erdal Beşikçioğlu’nun sahneye koyduğu ve oynadığı ‘Fahrenheit 451’in Türkiye prömiyeri online olarak da izlenebilecek.

Online prömiyer
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7 Ekim’de Fişekhane’de gerçekleşecek oyun, Biletix’in online platformu Seyretix üzerinden tiyatroseverlerle buluşacak. Beşikçioğlu, pandemi sürecinde seyircinin erişim sıkıntısını aşmak için böyle yenilikçi bir çözüm bulduklarını söyledi.

Tuğçe Özbudak ile Melikhan Kılıçarslan evlendi!Bir dönem 'Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Tuğçe Özbudak, sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile nikah masasına oturdu. İkilinin şahitliğini Özbudak'ın 'Adanalı' dizisindeki rol arkadaşı Umut Oğuz yaptı. Oğuz'un tören sırasında damada "Emin misin?" diye sorması davetlileri güldürdü.
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Cadde Yazarları

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