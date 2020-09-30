Online prömiyer

7 Ekim’de Fişekhane’de gerçekleşecek oyun, Biletix’in online platformu Seyretix üzerinden tiyatroseverlerle buluşacak. Beşikçioğlu, pandemi sürecinde seyircinin erişim sıkıntısını aşmak için böyle yenilikçi bir çözüm bulduklarını söyledi.