Onur Büyüktopçu: Seda Sayan ayağımı kaydırmadı

Daha önce 'Yemekteyiz' adlı yarışmanın sunuculuğunu yapan Onur Büyüktopçu, kendisinden sonra göreve gelen Seda Sayan'ın kendisinin ayağını kaydırdığı iddialarına veryansın etti.

Oyuncu, "Seda Abla yılların ustası. Ben o projeden kendi isteğimle ayrıldım. Seda Abla bana hiçbir şey yapmadı. Ben çok yorulmuştum. Siz 2 saat izliyorsunuz, ama ben 11 saat çalışıyordum. O semtten bu semte koşturuyordum. Çok yorulmuştum. 'Yemekteyiz'i kendi isteğimle bıraktım. Acun Abi benden sonra Seda Abla'ya teklif götürdü. O da kabul etti ve çok çok başarılı bir işe imza atılıyor. Acun Abi ne yapsaydı arkadaşlar? Ben gittim diye 'Yemekteyiz'i mi kaldırsaydı? Seda Abla ile günlük hayatta görüşüyoruz. Program hakkında sürekli fikir alışverişi yaparız. Benim ayağımı kaydırsa Seda Abla'yı dinlemeye gidip, sahnede birlikte şarkı söyler miyim? Kimse benim ayağımı kaydırmadı" şeklinde konuştu.