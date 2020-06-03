Onur dolu görev

Suzan Sabancı Dinçer, Amerikan Türk Cemiyeti’nin Eş Başkanlığı görevini, HSBC ABD CEO’su Michael Roberts ile yürütecek. İki ülke arasındaki ilişkilerin çok eski dönemlere dayandığına işaret eden Dinçer, “Bu onurlu görevi, daha da ileriye taşımak için üstlendim ve gurur duyuyorum. Dünyanın en büyük ekonomisinde Türk toplumunu, Türkiye’yi anlatmaya devam edeceğiz.Çok kapsamlı çalışmalara imza atacağız” dedi.