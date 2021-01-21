21.01.2021 - 17:43 |
Onur Ünlü: Atmazsa da atmasın
Oyuncu Hazar Ergüçlü ile aşk yaşayan yönetmen Onur Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.
Önce tek karesi yayınlanan Onur Ünlü, "Atarsa dokuz" yazarak, yönetmen koltuğunda oturduğu 'Şeref Bey' dizisinin dokuz gün sonra biteceğini belirtti.
Daha sonra sevgilisi Hazar Ergüçlü'yle selfie'sine paylaşan Onur Ünlü, "Atmazsa da atmasın" mesajıyla dikkat çekti.
Ozan Güven-Deniz Bulutsuz davası! İşte ilk ifadeler...Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddiasıyla hakkında 'silahla kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'hakaret' suçlarından 13,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan oyuncu Ozan Güven’in yargılanmasına başlandı. Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz, duruşma öncesi adliyeye geldi. Deniz Bulutsuz, mahkemede verdiği ifadede, "Yaşananlar çok ağırdı" dedi. Ozan Güven ise "Abajurun sapını elinden almaya çalışırken çenesine çarptı, yaralandı" şeklinde ifade verdi.