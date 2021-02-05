Onur Ünlü'den Hazar Ergüçlü'ye: Dünyanın en güzel uzaylısı

Kendisinden 18 yaş küçük oyuncu Hazar Ergüçlü ile aşk yaşayan Onur Ünlü, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ünlü yönetmen, Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladığı karelere, kalp emojileriyle birlikte, "Dünyanın en güzel uzaylısı" ve "Uzaydaki en güzel dünya" notlarını yazdı.

"ATMASA DA ATMASIN"

Geçtiğimiz ay da önce kendi fotoğrafını yayınlanan Onur Ünlü, "Atarsa dokuz" yazarak, yönetmen koltuğunda oturduğu 'Şeref Bey' dizisinin dokuz gün sonra biteceğini belirtmişti. Daha sonra sevgilisiyle selfie'sine paylaşan yönetmen, "Atmazsa da atmasın" mesajıyla dikkat çekmişti.