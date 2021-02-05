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HaberlerMagazin Haberleri Onur Ünlü'den Hazar Ergüçlü'ye: Dünyanın en güzel uzaylısı
05.02.2021 - 16:42 |

Onur Ünlü'den Hazar Ergüçlü'ye: Dünyanın en güzel uzaylısı

Yönetmen Onur Ünlü (47), sosyal medyada oyuncu sevgilisi Hazar Ergüçlü'nün (29) fotoğraflarını paylaştı.

Onur Ünlü'den Hazar Ergüçlü'ye: Dünyanın en güzel uzaylısı
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Kendisinden 18 yaş küçük oyuncu Hazar Ergüçlü ile aşk yaşayan Onur Ünlü, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ünlü yönetmen, Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladığı karelere, kalp emojileriyle birlikte, "Dünyanın en güzel uzaylısı" ve "Uzaydaki en güzel dünya" notlarını yazdı.

Onur Ünlüden Hazar Ergüçlüye: Dünyanın en güzel uzaylısı

"ATMASA DA ATMASIN"
Geçtiğimiz ay da önce kendi fotoğrafını yayınlanan Onur Ünlü, "Atarsa dokuz" yazarak, yönetmen koltuğunda oturduğu 'Şeref Bey' dizisinin dokuz gün sonra biteceğini belirtmişti. Daha sonra sevgilisiyle selfie'sine paylaşan yönetmen, "Atmazsa da atmasın" mesajıyla dikkat çekmişti.

Onur Ünlüden Hazar Ergüçlüye: Dünyanın en güzel uzaylısı

Magazin Haberleri Bülteni (5 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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