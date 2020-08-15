Orka’dan Sandal şarkısı

DMC etiketiyle Mustafa Sandal’ın ‘Sana İhtiyacım Var’ şarkısını yeniden yorumlayan grup, eserin klibini ise yönetmen Emrah Özbilen’e emanet etti. Orka üyeleri, “90’lı yılların büyük ustalarından Kenan Doğulu ve Mustafa Sandal’ın parçalarını yorumlamak harika bir duygu. O yılların ruhunu, günümüze taşımak için çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.