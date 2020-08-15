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15.08.2020 - 07:00 |

Orka’dan Sandal şarkısı

Özgür Ordulu’nun kurduğu, Neylan Yedikel, Petek Ocaklı, Mehmet Kılınç ve Eser Kabaali’den oluşan Orka Orkestrası’ndan sürpriz proje geldi.

Orka’dan Sandal şarkısı
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DMC etiketiyle Mustafa Sandal’ın ‘Sana İhtiyacım Var’ şarkısını yeniden yorumlayan grup, eserin klibini ise yönetmen Emrah Özbilen’e emanet etti. Orka üyeleri, “90’lı yılların büyük ustalarından Kenan Doğulu ve Mustafa Sandal’ın parçalarını yorumlamak harika bir duygu. O yılların ruhunu, günümüze taşımak için çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

Kadir Doğulu: Karıcığım üstündeki kimin?Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun kıyafetlerini giydi. Doğulu da o anları “Karıcığım üstündeki kimin? -Senin.” mesajıyla yayınladı.
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Cadde Yazarları

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